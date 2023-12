Asesinato de 5 jóvenes en Celaya tiene que ver con drogas: AMLO

"Hay que ver eso a fondo, también cómo fue que en esta región del país creció el consumo (de droga). Se está combatiendo allá y que no queremos se extienda, o sea, no hay consumo drogas en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas, no es un problema; (...) en Yucatán, en Campeche, incluso, en Sinaloa, Jalisco, no hay ese consumo de droga. Es tráfico, pero no hay consumo de químicos, el problema en Guanajuato es que por razones que deben de seguirse analizando, creció el consumo en jóvenes", apuntó el titular del Ejecutivo.