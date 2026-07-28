México gobierna el pueblo, no gobierna nadie más: Presidenta

Afirmó que tiene que ser el propio Estados Unidos quien tenga que voltear a ver 'a sí mismo' en los sectores de los que acusa a la administración mexicana

"En México el que gobierna es el pueblo, por lo que se trabaja todos los días por la seguridad y la paz de nuestro país", reafirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este martes al responder a las declaraciones emitidas por el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Stephen Miller, sobre los cárteles mexicanos.

La mandataria federal aseguró que existe una "buena coordinación" con el gobierno de Estados Unidos, por lo que no entraría en ningún debate relacionado con el tema debido a que se encuentran en tiempos de campaña y México no sería un factor en dichas elecciones.

"Recuerden que hay campaña en noviembre, digo hay campaña porque hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña

México tiene que voltearse a ver a sí mismo: Claudia Sheinbaum

Afirmó que tiene que ser el propio Estados Unidos quien tenga que voltear a ver "a sí mismo" en los sectores de los que acusa a la administración mexicana.

"Tiene que ser el propio Estados Unidos y como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos relacionado con el narcotráfico".

Stephen Miller afirmó que los cárteles de droga "controlan al territorio mexicano", por lo que respaldó que la administración del presidente Donald Trump los califique como organizaciones terroristas. Además, señaló que dichos grupos delictivos se encuentran en la misma situación jurídica que el Estado Islámico, lo que desestabiliza la democracia de su país. Sin embargo, esta no es la primera vez que dichas acusaciones son rendidas por algún funcionario estadounidense.

Este 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Administración de Control de Drogas (DEA) cuenta con mucho trabajo por hacer, debido a que es Estados Unidos quien cuenta con la mayor venta de droga en el mundo.

"Hay producción de metanfetaminas en los Estados Unidos y de otras drogas. Pero además la venta de droga, la mayor venta de droga en el mundo está en los Estados Unidos".

Luego de que la mandataria federal calificara la declaración del director Terry Cole como desafortunada, después de que afirmó que su gobierno se encuentra vinculado con algún grupo delictivo.