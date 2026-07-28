Reconocen estrategia de seguridad desplegada durante Mundial 2026

También resaltó a las mujeres y hombres que formaron parte del operativo Kukulkán, así como al personal que integran el Gabinete de Seguridad

Luego del éxito alcanzado por México como anfitrión de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el Gobierno Federal reconoció a todos aquellos que participaron en el desarrollo del Mundial 2026.

Desde el Centro Estratégico Militar de Acopio en Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que el éxito no solo se mide con la asistencia a las disputas futbolísticas, sino a la organización y coordinación entre autoridades para que esto sea posible.

"El éxito de la Copa Mundial de Fútbol no sólo se mide en los partidos, en los estadios llenos o en las imágenes que recorren el mundo, también se mide por la capacidad de un país para organizarse, para coordinarse, para trabajar unido en torno a un objetivo común y eso fue exactamente lo que logró México", explicó la presidenta.

Agradeció a los gobernadores de las entidades que albergaron los partidos destinados para celebrarse en esta justa mundialista: Clara Brugada. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Pablo Lemus, gobernador de Guadalajara; y Samuel García, gobernador de Nuevo León.

"Gracias en especial a los tres estados donde se llevaron a cabo los partidos", enfatizó la presidenta.

También reconoció a las mujeres y hombres que formaron parte del operativo Kukulkán, así como al personal de las dependencias federales que integran el Gabinete de Seguridad.

"Por ello quiero expresar mi más amplio reconocimiento y agradecimiento a las mujeres y hombres que formaron parte de este operativo Kukulcán, a las y los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, de Protección Civil y de todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, Secretaría de Gobernación".

Los resultados obtenidos en esta fiesta mundialista, afirmó Sheinbaum Pardo, demostraron que "cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar", así como el de un país de espíritu fraterno.

"Demostramos al mundo nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de coordinación y la fortaleza de nuestras instituciones, pero sobretodo, demostramos el verdadero rostro de México".

Plan Kukulkán deja legado en México: García Harfuch

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el Plan Kukulkán dejó un legado que permanecerá más allá del Mundial 2026.

En su mensaje, el titular de la dependencia de seguridad afirmó que esta estrategia mejoró las capacidades institucionales, así como los protocolos especializados y mecanismos permanentes de intercambio de información entre autoridades para fortalecer las tareas de seguridad.

García Harfuch destacó que la estrategia fue aplicada para proteger tanto a la población como a las selecciones participantes y visitantes nacionales y extranjeros durante los 13 partidos en los que participaron alrededor de 17 selecciones.

En los despliegues operativos participaron más de 124,500 elementos federales, estatales y municipales, de los cuales 90,500 pertenecen a Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo y Baja California.

Por ello, destacó la coordinación entre 23 grupos técnicos de trabajo, así como la implementación de más de 280 operativos de seguridad en zonas FIFA Fan Fest.