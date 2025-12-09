Podcast
Nacional

Atacan a balazos a subsecretario de Seguridad en Colima

Heriberto Morentín Ramírez, subsecretario de Operaciones de la SSP de Colima, fue atacado a tiros la mañana de este martes 9 de diciembre

  • 09
  • Diciembre
    2025

El subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado la mañana de este martes 9 de diciembre, cuando se dirigía a las instalaciones de la corporación para iniciar su jornada laboral.

El funcionario resultó herido, aunque su estado de salud se reporta como estable.

Agresión en la zona norte de Colima desata movilización

El atentado ocurrió en el norte de la capital colimense, donde sujetos armados abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba el subsecretario.

El ataque generó una amplia movilización de fuerzas de seguridad y de unidades de emergencia, que acordonaron el área mientras paramédicos brindaban atención al funcionario.

La Mesa de Seguridad condena el atentado

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad confirmó el ataque y aseguró que Morentín Ramírez se encuentra bajo supervisión médica y fuera de peligro.

“El subsecretario sufrió un atentado con disparos de arma de fuego… fue herido pero se encuentra estable”, informó la instancia estatal.

La Mesa de Seguridad también condenó la agresión y expresó solidaridad con la familia del funcionario.

Además, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al punto del atentado para iniciar el levantamiento de indicios y recabar información que permita identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas en relación con el ataque, por su parte la autoridad estatal aseguró que colaborará con la FGE para fortalecer la investigación.

“Estamos colaborando de manera coordinada para identificar y llevar ante la justicia a los responsables”, señaló la Mesa de Seguridad.

Por ahora, la Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido detalles adicionales sobre el móvil del ataque ni sobre posibles amenazas previas contra el subsecretario.

 


Comentarios

