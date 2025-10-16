Atacan con drones y explosivos FGE en Playas de Tijuana

La sede de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro en Playas de Tijuana fue blanco de un ataque con drones que lanzaron tres artefactos explosivos de fabricación casera, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El ataque, ocurrido a las 19:06 horas del miércoles 15 de octubre, generó detonaciones que alertaron al personal del turno nocturno.

Los dispositivos impactaron en el patio de la unidad, provocando daños materiales en cuatro vehículos, tres particulares y uno oficial, sin dejar personas heridas.

La fiscal general María Elena Andrade Ramírez explicó que los explosivos consistían en botellas plásticas cargadas con pólvora, clavos, balines y fragmentos metálicos, sujetas a drones operados a distancia.

Aclaró que no se trató de bombas molotov ni de mecanismos incendiarios, sino de artefactos “hechizos” diseñados para dispersar material metálico al impactar.

Durante una conferencia de prensa realizada la madrugada de este jueves, Andrade Ramírez mostró imágenes de los daños y subrayó que ningún agente ni civil resultó herido.

“Los vehículos sufrieron daños en vidrios y carrocerías, pero no se registraron incendios ni destrucción total”, detalló.

También descartó que los agresores hayan realizado disparos de arma de fuego, aunque reconoció que agentes efectuaron tiros preventivos tras detectar el sobrevuelo de otro dron, cuyo origen aún no ha sido confirmado.

La funcionaria explicó que en esa sede se procesan casos de homicidio y secuestro, lo que podría relacionarse con recientes operativos contra el crimen organizado en la región.

Investigación por terrorismo y posible vínculo con el crimen

La FGE confirmó que la agresión se investiga bajo la figura penal de terrorismo, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones federales.

De acuerdo con la fiscal, los artefactos fueron operados remotamente y tenían capacidad para transportar explosivos a varios kilómetros.

Por su parte, las autoridades no descartan vínculos con atentados previos ocurridos en septiembre, atribuidos a represalias de grupos criminales por detenciones recientes.

Comentarios