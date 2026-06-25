Atropellan a 17 aficionados durante festejos en Cabo San Lucas

Elementos de emergencia y corporaciones policiacas acudieron al sitio para atender a los lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales

La celebración por la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial terminó en tragedia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde al menos 17 personas resultaron lesionadas después de que un automovilista embistiera a un grupo de aficionados que festejaban en la vía pública.

De acuerdo con información de las autoridades municipales, el incidente ocurrió sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, una de las principales vialidades de la ciudad, mientras cientos de personas celebraban el triunfo de México por 3-0 frente a la selección de Chequia.

Videos difundidos en redes sociales muestran que el hecho se registró durante una concentración masiva de ciudadanos. Un conductor que circulaba por la zona quedó rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión física sobre su vehículo, por lo que aceleró de manera intempestiva y terminó atropellando a varios asistentes.

Conductor fue detenido tras el atropello

Tras recorrer algunos metros, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó. Posteriormente, varios asistentes lo alcanzaron y comenzaron a golpear tanto al automovilista como a otros ocupantes del vehículo.

Elementos de emergencia y corporaciones policiacas acudieron al sitio para atender a los lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la zona para recibir valoración médica. Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas, aunque algunas víctimas presentaron lesiones que requirieron atención especializada.

La Secretaría de Seguridad Pública de Los Cabos informó que el conductor fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia policial. Debido a las lesiones sufridas durante la agresión, también fue trasladado a recibir atención médica antes de ser puesto a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica.

FMF lamenta lo ocurrido durante los festejos

Tras los hechos, la Federación Mexicana de Futbol expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias. El organismo lamentó el incidente registrado durante las celebraciones y deseó una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados.

"La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos durante los festejos de aficionados por la victoria de la Selección Nacional de México".

El caso fue retomado por diversos medios internacionales, que destacaron cómo una celebración por el triunfo de la Selección Nacional terminó con decenas de personas afectadas en uno de los principales destinos turísticos del país.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Pública informó que mantiene coordinación permanente con las autoridades investigadoras para el seguimiento del caso, en estricto apego al debido proceso y con respeto a los derechos humanos.