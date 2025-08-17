Cerrar X
Nuevo León

Atropellan a tlacuache y muere con dos de sus crías

Las crías fueron trasladadas a un espacio seguro y permanecerán bajo observación en espera de la indicación para ser canalizadas a centros especializados

  17
  Agosto
    2025

Una hembra de tlacuache perdió la vida luego de ser atropellada cuando intentaba cruzar la calle Golfo de California, en la colonia Central, en Monterrey. El marsupial iba acompañado de ocho crías, de apenas cuatro días de nacidas.

Tras el accidente, dos de las crías murieron y una más resultó con heridas por fricción, mientras que las seis restantes lograron sobrevivir. Personal de Protección Civil del Estado acudió al reporte y procedió con el resguardo de los pequeños ejemplares.

Las crías fueron trasladadas a un espacio seguro y permanecerán bajo observación en espera de la indicación para ser canalizadas a centros especializados en vida silvestre, donde recibirán la atención necesaria.

