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Nuevo León

Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto

Uno de los ciclistas sufrió probable fractura de fémur y otro múltiples contusiones; ambos adultos mayores fueron llevados a Hospital Zambrano para atención.

  • 22
  • Marzo
    2026

Un atropellamiento de dos ciclistas dejó a ambos adultos mayores lesionados la mañana de este domingo en el cruce de Morones Prieto y Gonzalitos, en la colonia Doctores.

Al llegar, los cuerpos de auxilio procedieron a evaluar la escena y brindar atención prehospitalaria a los dos ciclistas, de 76 y 81 años de edad, quienes presentaban diversas lesiones.

Tras estabilizarlos, ambos fueron atendidos por personal del CRUM y posteriormente trasladados a un hospital para continuar con su valoración médica.

El percance ocurrió luego de que uno de los deportistas perdiera el control y embistiera a su compañero.

Ambos terminaron fuera del área que el municipio cierra los domingo para practicar ejercicios, quedando sobre el tránsito ordinario de la arteria.

Se dijo que el conductor que los arrolló no habría alcanzado a esquivarlos, y que tras golpearlos huyó del sitio.

¿Qué lesiones presentaban los ciclistas?

De acuerdo con el informe, uno de los lesionados presentaba una probable fractura de fémur, mientras que el segundo sufrió múltiples contusiones.

Ambos adultos mayores fueron trasladados al Hospital Zambrano para recibir atención especializada.

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Movilidad controla la zona

Luego de la atención a los lesionados, no se reportaron riesgos adicionales en el sitio.

Elementos de Movilidad quedaron a cargo del control de la circulación, mientras se realizaban las maniobras correspondientes en la zona. En el lugar participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, CRUM, Cruz Roja y Policía de Monterrey.

 

Con información de David Cázares


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