Nacional

Avalan diputados alza del IEPS a bebidas, videojuegos y cigarros

Tras 14 horas de debate, la Cámara de Diputados avaló reformas que incrementan los impuestos a bebidas saborizadas, cigarros, videojuegos y apuestas

  • 17
  • Octubre
    2025

La Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que incrementan los gravámenes a refrescos, cigarros, videojuegos y juegos con apuestas.

Las modificaciones, impulsadas por Morena, el PT y el PVEM, establecen que las bebidas saborizadas pagarán un impuesto de $3.08 pesos por litro, aunque se fijó una cuota preferencial de $1.50 pesos para aquellas sin azúcar, como parte de un acuerdo entre el gobierno federal y la industria refresquera para reducir el contenido calórico.

Cigarros, videojuegos y apuestas también pagarán más

El dictamen, turnado al Senado para su revisión, contempla un incremento del 160 al 200 por ciento en el impuesto a cigarros, puros y tabacos labrados, además de cuotas graduales que irán de $0.85 pesos por cigarro en 2026 a $1.15 pesos en 2030.

Asimismo, los videojuegos con contenido violento o para adultos tendrán un IEPS de 8 por ciento, ya sea en formato físico o descargado en línea.

En tanto, los juegos con apuestas presenciales o digitales verán un incremento del 30 al 50 por ciento en su carga fiscal, una medida que Morena calificó como necesaria para “regular sectores con efectos nocivos”.

“Impuesto saludable”, responde Morena

La morenista Dolores Padierna defendió el dictamen al asegurar que busca “revertir los daños del sistema neoliberal” y promover la salud pública.

“Nuestro objetivo no es castigar al consumidor, sino protegerlo, ya sacamos a 13.5 millones de la pobreza y eso es lo que les duele”, declaró la diputada entre consignas de apoyo.

Por su parte, el gobierno federal estima recaudar más de $270 mil millones de pesos el próximo año con la aplicación de los nuevos impuestos, sin embargo la oposición advierte que los recursos “no están etiquetados para salud ni prevención”, y teme que se destinen al gasto corriente.

Las reformas al IEPS ahora pasarán al Senado, donde se espera una nueva ronda de debates antes de su aprobación definitiva.

 


Comentarios

