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Diputados avalan ley general de feminicidio en México

La Cámara aprobó el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio

  • 22
  • Abril
    2026

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 467 votos, el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio, la cual establecerá como mínimo los tipos penales y sus sanciones en todo el país.

El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue enviado a las legislaturas de los 31 estados y de la Ciudad de México para su análisis y eventual ratificación conforme al proceso constitucional.

Homologar delitos y combatir la impunidad

La reforma busca unificar criterios legales ante una problemática persistente: en México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas diariamente, pero menos de una cuarta parte de estos casos se investigan como feminicidio.

Entre 2018 y 2025, se registraron más de 26 mil 600 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 6 mil 781 fueron tipificados bajo este delito, de acuerdo con cifras oficiales.

En este contexto, la iniciativa plantea homologar el tipo penal, establecer protocolos de investigación uniformes y fijar penas de entre 40 y 70 años de prisión. Además, propone que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio.

Plazos y alcances de la nueva legislación

Una vez que la reforma entre en vigor, el Congreso tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir la legislación correspondiente. El objetivo es sentar bases que permitan mejorar el acceso a la justicia, reducir la impunidad y fortalecer la coordinación entre autoridades.

El dictamen también contempla la atención a víctimas indirectas, como niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa de feminicidios, así como garantizar la reparación del daño.

La aprobación de esta reforma ocurre en un contexto en el que el Gobierno federal reportó una disminución del 14.9 % en los feminicidios durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han cuestionado estos datos, al señalar que muchas muertes violentas de mujeres no son investigadas bajo este delito, lo que podría distorsionar las cifras reales.


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