Diputados avalan Plan B de Reforma Electoral; pasa a estados

La Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada el Plan B de Reforma Electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención.

El dictamen, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, fue avalado en lo general y en lo particular, y ahora fue turnado a los congresos estatales para su discusión y eventual aprobación.

#AlMomento | Las y los diputados aprueban, en lo general y lo particular, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral, por el que se reforma la Constitución Política. pic.twitter.com/EmG0akSuc3 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 9, 2026

Cambios en ayuntamientos y congresos locales

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación al artículo 115, donde se establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías.

Además, se incorpora la obligación de garantizar la paridad de género, tanto vertical como horizontal, así como la igualdad sustantiva en el acceso y ejercicio del poder público.

En el caso del artículo 116, se fija un límite al gasto de los congresos locales: su presupuesto no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de cada entidad federativa.

Tope a salarios y eliminación de privilegios

La reforma también impacta al sistema electoral en materia de remuneraciones. El artículo 134 establece que consejeros, magistrados electorales y funcionarios del Instituto Nacional Electoral y organismos locales no podrán percibir salarios superiores al de la Presidencia de la República.

Asimismo, se prohíbe el uso de recursos públicos para contratar seguros médicos privados, planes de retiro especiales, cajas de ahorro exclusivas o seguros de separación individualizados.

El dictamen contempla disposiciones transitorias para implementar los cambios de forma gradual, además de que los recursos ahorrados deberán destinarse a fines de interés social.

También se establece un ajuste progresivo al presupuesto del Senado, con una reducción real del 15% en un periodo de cuatro años.

Durante la discusión en lo particular, legisladores de Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT presentaron diversas reservas, sin embargo la mayoría fueron retiradas, desechadas o enviadas para su publicación en el Diario de los Debates, sin modificar el contenido central de la reforma.

Falta aval de los estados

Para que la reforma entre en vigor, deberá ser aprobada por al menos 17 congresos estatales, como lo establece el proceso constitucional.

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