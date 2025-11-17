Cerrar X
Nacional

Avioneta se desploma en Michoacán y deja cinco heridos graves

El accidente ocurrió en una zona rural de Purépero y derivó en un incendio; autoridades investigan el origen del siniestro

  • 17
  • Noviembre
    2025

Una avioneta se desplomó en el municipio de Purépero, Michoacán, dejando al menos cinco personas lesionadas de gravedad y generando un incendio que consumió gran parte de la aeronave. El accidente ocurrió en un predio rural situado entre las comunidades de Dos Estrellas y Villa Mendoza, donde equipos de emergencia localizaron el aparato envuelto en llamas.

Elementos de la Unidad de Rescate municipal confirmaron el hallazgo de cuerpos calcinados en el interior, producto del fuego desatado tras el impacto. Hasta ahora no se ha precisado el número total de víctimas fatales, pues las autoridades continúan con los trabajos de identificación en la zona.

Información preliminar señala que la aeronave volaba de Puebla hacia Guadalajara, aunque todavía no se conocen las causas que provocaron la caída. Se espera que personal especializado de aeronáutica civil determine el origen del siniestro una vez concluyan las diligencias periciales.

Habitantes de la región recordaron que hace siete años ocurrió un accidente similar en Purépero, también con una avioneta que se desplomó, sin que se revelaran detalles sobre su matrícula o los ocupantes. En aquel episodio, los heridos fueron trasladados a un hospital de La Piedad.

Las autoridades mantienen acordonada la zona para continuar con el levantamiento de indicios y esclarecer por completo lo sucedido.


