Desplome de avioneta en carretera de Massachusetts deja 2 muertos

El desplome de una avioneta sobre una importante autopista de Massachusetts la mañana de este lunes dejó como saldo a las dos personas que iban a bordo.

Según un comunicado del alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, compartido en Facebook, ningún automovilista en la Interestatal 195 resultó gravemente herido.

Sin embargo, una mujer cuyo automóvil fue golpeado fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento por lesiones que no amenazan su vida, según la policía estatal.

En videos grabados por personas en vehículos que pasaban, se podía ver una columna de humo negro elevándose sobre la I-195 desde el fuselaje del avión, que quedó sobre su costado. Quedaron escombros esparcidos en un camellón de césped y un bosque cercano.

La autopista fue cerrada en ambas direcciones cerca del lugar del accidente en Dartmouth, una ciudad a 80 kilómetros al sur de Boston, informó el Departamento de Transporte del estado. Se reabrió parcialmente para la tarde.

El fiscal de distrito del condado Bristol, Thomas M. Quinn III, dijo que las personas que murieron fueron declaradas muertas en el lugar. Quinn los identificó como Thomas Perkins, de 68 años, y su esposa Agatha, de 66, de Middletown, Rhode Island.

Un sistema de tormentas azotaba el área con lluvia y vientos de 48 a 64 km/h en el momento del accidente, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades de Massachusetts dijeron que la avioneta posiblemente trataba de aterrizar en el Aeropuerto Regional de New Bedford, pero que, al parecer, el piloto no proporcionó al aeropuerto un plan de vuelo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) dijo que un Socata TBM-700 despegó del aeropuerto de New Bedford y que la agencia estaba investigando el accidente. Mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) dijo que no podía responder a consultas de los medios debido al cierre del gobierno.

El alcalde expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y señaló que estaba “agradecido de que el accidente milagrosamente no resultara en lesiones graves para los automovilistas”.

