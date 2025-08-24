Cerrar X
Avioneta se estrella en Colombia; mueren cuatro tripulantes

La aeronave cubría la ruta Tiuquié–Mitú con un paciente y personal médico; cayó en zona selvática de Vaupés y aún se investigan las causas del accidente

  • 24
  • Agosto
    2025

Una avioneta ambulancia se estrelló este domingo en Colombia y sus cuatro ocupantes murieron, informó Aeronáutica Civil.

La avioneta de la empresa SAE Ambulancias cubría la ruta Tiuquié–Mitú y transportaba a una paciente, su acompañante y un médico, cuando perdió altitud y cayó en las inmediaciones de una comunidad indígena en el departamento de Vaupés, agregó la misma institución en un comunicado.

Aeronáutica Civil confirmó que no hubo sobrevivientes, y añadió que los motivos del percance aéreo aún se investigan.

El director de la Defensa Civil de la localidad, Jorge Díaz, declaró que la aeronave explotó al chocar.

El fuselaje de la avioneta se divisaba entre el humo en medio de la zona selvática, según puede verse en imágenes difundidas en X por la Defensa Civil.

Por su parte, SAE Ambulancias informó en un comunicado que perdió contacto con la aeronave 15 minutos después de su despegue, tras lo cual activó los protocolos de emergencia.


