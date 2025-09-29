Baja desempleo en México 2.9% en agosto, reporta Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la tasa de desempleo en México alcanzó 2.9% en agosto pasado, lo que representa a 1.8 millones de personas sin trabajo.

Aunque la cifra es menor al 3% registrado en agosto de 2024, subió respecto al 2.8% observado en julio de este año.

Menos personas activas en la economía

La población económicamente activa (PEA) fue de 61.3 millones de personas de 15 años y más, equivalente a una tasa de participación de 58.8%.

Dicha cifra refleja 274,000 personas menos en comparación con el mismo mes del año anterior.

De este grupo, 40.7 millones estuvieron ocupados, es decir, 249,000 menos que en agosto de 2024.

Subocupación y empleo informal

El informe detalló que 4.2 millones de personas se declararon subocupadas, lo que equivale al 7.1% de la población ocupada, un porcentaje menor al 8% registrado un año antes.

En contraste, la informalidad laboral aumentó, al concentrar a 32.6 millones de trabajadores, lo que equivale al 54.8% del total de ocupados.

Distribución sectorial del empleo

Por sectores, los empleos se distribuyeron de la siguiente forma:

Servicios: 43.7%

Comercio: 19.7%

Manufacturas: 16.8%

Agropecuario: 10.6%

Construcción: 7.8%

Minería, electricidad, agua y gas: 0.7%

No especificado: 0.6%

En cuanto a la participación laboral, la PEA femenina sumó 24.3 millones, con una tasa de 45.2%. La masculina alcanzó 35.2 millones, con una tasa de 74.3%.

Por otra parte, el Inegi recordó que la economía mexicana creció 0.6% en el segundo trimestre del año, pese a las tensiones derivadas de la guerra comercial impulsada por Estados Unidos. En 2024, el PIB del país había crecido 1.5%.

