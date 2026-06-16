Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026

Los homicidios dolosos en México registraron una reducción de 46% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 86.9 a 47.3 víctimas diarias.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de mayo de 2026, elaboradas con información de las 32 fiscalías estatales.

"Se observa una disminución del 46 por ciento entre el inicio de la administración y el mes que acaba de concluir", señaló.

De acuerdo con los datos oficiales, el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, lo que representa 39 asesinatos menos por día.

Mayo rompe récord de los últimos 12 años

Figueroa destacó que mayo de 2026 se convirtió en el mes con menor promedio diario de homicidios dolosos desde que existe registro comparable.

"El mes de mayo de 2026 es el mayo más bajo de toda esta serie histórica, es decir, es el mayo más bajo en los últimos 12 años", afirmó.

Además, el promedio diario acumulado entre enero y mayo de 2026 fue de 50.4 homicidios, la cifra más baja para ese periodo desde 2016.

Ocho estados concentran más de la mitad de los homicidios

Explicó que ocho entidades concentran el 54% de los homicidios dolosos registrados en el país durante los primeros cinco meses de 2026.

La lista la encabezan:

Guanajuato, con 8.8% del total nacional.

Baja California, con 7.8%.

Chihuahua, con 7.7%.

Sinaloa, con 6.8%.

Morelos, con 5.9%.

Estado de México, con 5.9%.

Guerrero, con 5.5%.

Veracruz, con 5.3%.

Guanajuato, Baja California y Edomex muestran descensos

Entre los estados prioritarios, Guanajuato registró una de las reducciones más importantes. El promedio diario pasó de 12.7 homicidios en febrero de 2025 a 4.1 en mayo de 2026.

"Esto representa una reducción del 68 por ciento", indicó Figueroa, quien atribuyó el resultado a la captura de generadores de violencia por parte del Gabinete de Seguridad.

En Baja California, los homicidios disminuyeron 46 por ciento, al pasar de 7.1 a 3.8 casos diarios.

Mientras tanto, en el Estado de México la reducción fue de 60%, con una baja de 6.6 a 2.7 homicidios diarios.

Guerrero también mostró una disminución de 56 por ciento respecto al inicio de la administración, al pasar de 6.6 a 2.9 asesinatos por día.

En Morelos, donde recientemente fueron detenidos exfuncionarios y autoridades municipales, incluido el alcalde de Cuautla, el promedio cayó de 3.7 homicidios diarios en abril a 1.9 en mayo, una reducción de 49% en apenas un mes.

Mientras en octubre de 2024 se registraban 636.6 delitos diarios en promedio, para mayo de 2026 la cifra cayó a 437.7, equivalente a una reducción de 31%.

Asimismo, al comparar 2018 con los datos preliminares de 2026, el promedio diario pasó de 969.4 a 457.1 delitos de alto impacto, una disminución de 57%.

"Mayo de 2026 es el mes más bajo de toda la serie analizada", destacó.

Robo de vehículos, secuestro y feminicidio también disminuyen

En el caso del robo de vehículo con violencia, el promedio diario pasó de 149.1 casos en octubre de 2024 a 85.7 en mayo de 2026, una reducción de 43%.

Además, al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, el SESNSP reportó disminuciones en diversos delitos:

Feminicidio: -9.1%

Lesiones dolosas con arma de fuego: -7.9%

Secuestro: -32.1%

Extorsión: -5.2%

Robo con violencia: -16.5%

Robo de vehículo con violencia: -23.4%

Robo a transportista con violencia: -25.7%

Robo a transeúnte con violencia: -9.3%

Robo a negocio con violencia: -13.8%

Por otra parte, sostuvo que las cifras reflejan el impacto de la coordinación entre el Gobierno federal y las entidades federativas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

"Son 28 entidades las que presentan una disminución en su promedio diario de homicidios dolosos", afirmó.

Entre los estados con mayores reducciones destacan San Luis Potosí, con una caída de 81%; Zacatecas, con 63%; y Quintana Roo, con 60.8%.

Con estos resultados, el Gobierno federal aseguró que mayo de 2026 cerró como el mes con los niveles más bajos de homicidios y delitos de alto impacto registrados en más de una década.

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