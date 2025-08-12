Cerrar X
homicidios_bajan_sheinbaum_6bc131db24
Nacional

Bajan homicidios 25.3% en gobierno de Sheinbaum: Federación

Marcela Figueroa, titular del SESNSP, informó que los homicidios dolosos disminuyeron un 25.3% desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum

  • 12
  • Agosto
    2025

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacó que los homicidios dolosos registraron una reducción del 25.3% desde septiembre de 2024, cuando inició el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“En septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos; en julio la cifra fue de 64.9. Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio”, explicó la funcionaria.

GyJ9yvPWEAAr3Qa.jpg

Julio, el mes más bajo desde 2015

Figueroa precisó que julio de 2025 es el mes con menos asesinatos en México desde 2015, lo que refleja, dijo, los resultados del trabajo conjunto entre distintas instituciones de seguridad.

“Es una tendencia clara que refleja el esfuerzo coordinado entre instituciones”, sostuvo.

GyJ9yvLWkAAgEIO.jpg

Siete estados concentran la violencia

Cabe señalar que entre enero y julio de 2025, siete entidades acumularon el 51.5% de los homicidios:

  • Guanajuato: 11.96% (1,761 casos)
  • Chihuahua: 7.2% (1,069 casos)
  • Sinaloa: 7.2% (1,063 casos)
  • Baja California: 7.1% (1,052 casos)
  • Estado de México: 6.6% (974 casos)
  • Guerrero: 5.9% (870 casos)
  • Michoacán: 5.6% (820 casos)

EH UNA FOTO.jpg

Delitos de alto impacto también bajan

Además de los homicidios, los delitos de alto impacto presentaron una disminución del 20.8% entre octubre de 2024 y julio de 2025, según las cifras oficiales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

16777777777777777777777777777777777_0d79e42a0c
Fallas en WhatsApp Web afectan a usuarios en todo el mundo
AP_25225562305657_1a3c3d9783
Colombianos despiden al precandidato Miguel Uribe Turbay
Captura_de_pantalla_2025_08_13_131051_f17d0116a6
Confirma SSPC dron de EUA en México por solicitud del país
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_13_at_5_20_42_PM_7285062061
Capacitan a policías de Fuerza Civil para el Mundial 2026
tanque_el_fraie_01_2645a3ee76
Agua y drenaje gestiona nuevo tanque de agua para García
Whats_App_Image_2025_08_13_at_4_09_37_PM_46573c6cb9
Baja San Pedro 50% del rezago de expedientes de Desarrollo Urbano
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×