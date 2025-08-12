Bajan homicidios 25.3% en gobierno de Sheinbaum: Federación

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacó que los homicidios dolosos registraron una reducción del 25.3% desde septiembre de 2024, cuando inició el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“En septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos; en julio la cifra fue de 64.9. Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio”, explicó la funcionaria.

Julio, el mes más bajo desde 2015

Figueroa precisó que julio de 2025 es el mes con menos asesinatos en México desde 2015, lo que refleja, dijo, los resultados del trabajo conjunto entre distintas instituciones de seguridad.

“Es una tendencia clara que refleja el esfuerzo coordinado entre instituciones”, sostuvo.

Siete estados concentran la violencia

Cabe señalar que entre enero y julio de 2025, siete entidades acumularon el 51.5% de los homicidios:

Guanajuato: 11.96% (1,761 casos)

Chihuahua: 7.2% (1,069 casos)

Sinaloa: 7.2% (1,063 casos)

Baja California: 7.1% (1,052 casos)

Estado de México: 6.6% (974 casos)

Guerrero: 5.9% (870 casos)

Michoacán: 5.6% (820 casos)

Delitos de alto impacto también bajan

Además de los homicidios, los delitos de alto impacto presentaron una disminución del 20.8% entre octubre de 2024 y julio de 2025, según las cifras oficiales.

