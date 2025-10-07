Cerrar X
Bajan homicidios 32% en el primer año de Sheinbaum

Marcela Figueroa Franco, informó que el homicidio doloso disminuyó 32% durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, con 27 víctimas menos cada día

  • 07
  • Octubre
    2025

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, presentó los resultados del primer año de la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con los datos oficiales, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el homicidio doloso disminuyó un 32%, lo que representa 27 asesinatos menos al día en comparación con el año anterior.

“Como ya lo adelantó la Presidenta en su Informe, destaca una disminución de 32% de septiembre de 2024 a este septiembre que acaba de concluir”, señaló Figueroa.

“En estos 12 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios y este septiembre cerró en 59.5”, agregó.

Septiembre de 2025, el más bajo en homicidios en 10 años

La funcionaria subrayó que septiembre de 2025 es el mes con menor promedio diario de homicidios dolosos en la última década, desde 2015.

“Esta disminución implica que se registraron 27 homicidios dolosos menos por día en comparación con el inicio de la administración”, destacó la titular del SESNSP.

El informe, presentado como parte del Gabinete de Seguridad, también mostró una tendencia descendente en otros delitos de alto impacto, con una reducción del 46 % entre enero de 2018 y septiembre de 2025.

Siete estados concentran más de la mitad de los homicidios

Figueroa Franco detalló que siete entidades federativas concentran el 51 % del total de homicidios dolosos en el país.

Encabeza la lista Guanajuato, con el 11.13% del total, seguido por Chihuahua (7.4%), Baja California (7.3%), Sinaloa (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.8%) y Michoacán (5.6%).

No obstante, señaló que varios de estos estados, como Guanajuato y Jalisco, han comenzado a registrar reducciones sostenidas, reflejo de la coordinación entre autoridades federales y locales.

Por otra parte, Marcela Figueroa aseguró que los resultados reflejan el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con una política de seguridad basada en inteligencia, coordinación y prevención.

“La estrategia de seguridad está dando resultados. Seguiremos trabajando con las entidades para fortalecer la presencia institucional y reducir los delitos de alto impacto”, afirmó.

Con este avance, el gobierno federal sostiene que México vive una tendencia sostenida a la baja en homicidios no vista desde hace una década, y que la prioridad es mantener este ritmo de reducción a lo largo del segundo año de gestión.


Comentarios

