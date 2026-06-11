Balean a alcalde oaxaqueño durante ataque armado

El alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, fue víctima de un ataque armado este jueves en la Sierra Sur de Oaxaca, resultando herido.

En el incidente, también resultó lesionado un trabajador del ayuntamiento, según lo informado por el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado. Afortunadamente, ambos se encuentran fuera de peligro.

Los reportes oficiales indican que el atentado tuvo lugar en la avenida Hidalgo, en el Barrio de Arriba, mientras el edil participaba en labores de excavación de una calle. Un grupo de sujetos armados disparó contra ellos, hiriendo tanto al alcalde como a otro empleado municipal.

Sin mayor riesgo

César Figueroa recibió un disparo en el brazo izquierdo, mientras que el trabajador municipal, identificado como Antonio Vázquez, también sufrió heridas de bala. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha confirmado que las lesiones de los dos afectados no ponen en riesgo su vida y que ya se han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz aseguró que las actividades institucionales y la prestación de servicios públicos municipales continúan con normalidad.

Con pruebas contundentes

El Gabinete de Seguridad y la Fiscalía del Estado han señalado que cuentan con “líneas de investigación sólidas”, respaldadas por videos que muestran a los agresores del alcalde y su acompañante, los cuales serán sometidos a un análisis técnico.

Además, se han desplegado equipos ministeriales y operativos en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), junto con la Policía Estatal y otras corporaciones del Gabinete de Seguridad, quienes mantienen un operativo activo en la zona para localizar a los responsables.

Las autoridades informaron que se han identificado las características de los vehículos utilizados por los agresores para escapar.

Oaxaca en focos rojos

Este atentado se produce en un contexto de creciente violencia contra autoridades locales en Oaxaca. En los últimos dos años, tres presidentes municipales en funciones han sido asesinados en la entidad, incluyendo a los alcaldes de Candelaria Loxicha, Santiago Amoltepec y San Mateo Piñas.

Las investigaciones continúan para identificar a los responsables de la agresión contra el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz y determinar el motivo detrás del ataque.

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