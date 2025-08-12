Balean a exsecretario del ayuntamiento en Linares

El ex secretario del ayuntamiento de Linares, Rubén Doria, fue baleado en el tórax afuera del estacionamiento de un comercio.

Según versiones, los hechos se registraron afuera de una tienda, en la colonia Calzada Modesto Galván Cantú. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, delegación Linares, quienes trasladaron en estado delicado a Rubén Doria, quien hace cuatro administraciones había sido secretario del Ayuntamiento.

En aquel entonces lo habrían privado de su libertad y renunció a la política. Actualmente, Doria es director de logística en la Secretaría de Administración del municipio.

También se registró una intensa movilización tras el ataque registrado durante la tarde.

La policía de Linares acordonó la zona del incidente para resguardar las evidencias.

Posteriormente, agentes ministeriales interrogaron a clientes, además de realizar las investigaciones correspondientes por el ataque al exsecretario de ayuntamiento.

Comentarios