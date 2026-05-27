Balean e incendian tienda de cosméticos de influencer en Culiacán

Una tienda de cosméticos propiedad de la creadora de contenido Estef Monárrez fue destruida luego de que hombres armados la atacaran a balazos y posteriormente la incendiaran.

El local Estef Cosmetics, se ubica en las calles Sinaloa y Puebla, en la colonia Las Quintas, de Culiacán, Sinaloa, donde la influencer comercializaba todo tipo de productos de belleza y cuidado personal.

Primero, el establecimiento sufrió un ataque a balazos por parte de hombres armados que llegaron abriendo fuego a la fachada y huyeron. Sin embargo, horas después regresaron para incendiarlo.

De inmediato se realizó el reporte a las autoridades, por lo que el cuerpo de bomberos se movilizó de inmediato a la zona para sofocar las llamas, sin que se extendieran a otros negocios cercanos.

Al arribo de las autoridades, se percataron de la presencia de varios bidones de gasolina tirados en la calle, confirmando que se trató de un ataque intencional, del cual todavía se desconocen los motivos.

Sobre la misma línea, tampoco se ha reportado si Monárrez ya había recibido alguna amenaza de un ataque o si ya hay alguna línea de investigación para dar con los responsables.

¿Quién es Estef Monárrez?

Estef Monárrez es una creadora de contenido que comparte consejos de belleza, cuidado personal y otras actividades mediante sus redes sociales, donde acumula más de 300,000 seguidores entre todas sus plataformas.

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