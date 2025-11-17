Cerrar X
Nacional

Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes

Paramédicos arribaron hasta el lugar de los hechos, solo para confirmar que el creador de contenido ya no presentaba signos vitales

  • 17
  • Noviembre
    2025

Gerardo "N", mejor conocido como "El Jerry" fue asesinado a balazos junto a un supuesto familiar mientras se trasladaba por calles de Culiacán, Sinaloa durante este fin de semana.

Estos hechos ocurrieron cuando el creador de contenido salía de un autolavado con otro joven de nombre Gustavo, cuando fueron emboscados por hombres armados.

Luego de múltiples detonaciones, los agresores huyeron del lugar. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron hasta el sitio para atender a las víctimas, pero solo confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

A través de redes sociales, "El Jerry" presumía diversas armas de fuego, así como lujos.

Cabe destacar que Sinaloa registró más de diez creadores de contenido asesinado desde 2024.


