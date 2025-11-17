Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes

Gerardo "N", mejor conocido como "El Jerry" fue asesinado a balazos junto a un supuesto familiar mientras se trasladaba por calles de Culiacán, Sinaloa durante este fin de semana.

Estos hechos ocurrieron cuando el creador de contenido salía de un autolavado con otro joven de nombre Gustavo, cuando fueron emboscados por hombres armados.

Luego de múltiples detonaciones, los agresores huyeron del lugar. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron hasta el sitio para atender a las víctimas, pero solo confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

A través de redes sociales, "El Jerry" presumía diversas armas de fuego, así como lujos.

#VIDEO:



Así fanfarroneaba Jerry Moya, el pseudo influencer de los “Mayos” asesinado en #Culiacán.



Suman 9 Tik Tokeros de la Mayiza o Chapiza ultimados en 6 meses.



Así quedó su camioneta (en comentarios). pic.twitter.com/SBVgd1rCTa — Antonio Nieto (@siete_letras) November 17, 2025

Cabe destacar que Sinaloa registró más de diez creadores de contenido asesinado desde 2024.

Comentarios