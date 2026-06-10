Blindan AICM ante protestas de maestros previo al Mundial 2026

A unas horas del inicio del Mundial 2026, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo especial en el perímetro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ante la posible llegada de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Las inmediaciones de las terminales aéreas amanecieron resguardadas por elementos de seguridad, luego de que se anticiparan movilizaciones en vialidades del oriente de la capital mexicana, en medio de la tensión generada por las protestas magisteriales.

Refuerzan vigilancia en accesos al aeropuerto

El dispositivo busca contener posibles bloqueos o afectaciones en los accesos al AICM, uno de los puntos estratégicos de movilidad en la Ciudad de México, especialmente en la antesala del partido inaugural del Mundial.

Ante el riesgo de retrasos, aerolíneas y autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros tomar precauciones, salir con anticipación y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la operación de la terminal.

El objetivo del operativo es garantizar la seguridad de viajeros, trabajadores y usuarios del aeropuerto, además de evitar complicaciones mayores en una jornada de alta movilidad nacional e internacional.

Cierran estaciones del Metro por movilizaciones

Como parte de las medidas preventivas, el Sistema de Transporte Colectivo confirmó el cierre temporal de estaciones de las líneas 1 y 5 del Metro.

En la Línea 5 fueron cerradas las estaciones Hangares, Terminal Aérea, Oceanía y Pantitlán, mientras que en la Línea 1 se suspendió el servicio en Boulevard Puerto Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza, Balbuena y Pantitlán.

Ante esta contingencia, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó el despliegue de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros para ofrecer apoyo gratuito en superficie y reducir las afectaciones a miles de usuarios.

CNTE mantiene exigencias laborales y educativas

Las movilizaciones ocurren mientras docentes de la CNTE reanudaron mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, en busca de respuestas a sus demandas laborales y educativas.

El magisterio mantiene un plantón en la capital desde finales de mayo y exige cambios al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, aumentos salariales y la revisión de distintas políticas educativas.

Durante los últimos días, los docentes han intensificado sus protestas y previamente intentaron concentrarse en el Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural, aunque fueron contenidos por un cerco policial.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, emitieron mensajes de seguridad y calma ante las protestas previstas durante el arranque del Mundial.

La dirigencia magisterial advirtió que, si no recibe respuestas concretas a sus demandas, podría radicalizar sus acciones mediante un plan para hacer visibles sus reclamos laborales aprovechando la atención internacional del evento deportivo.

Con el operativo en el aeropuerto, los cierres en el Metro y el despliegue de apoyo en transporte, las autoridades buscan evitar que las movilizaciones afecten la operación de servicios clave en la capital durante el inicio de la justa futbolera.

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