Buscan a 'La Nicholette' tras levantón en Culiacán

Las autoridades federales mantienen coordinación con instancias de seguridad y procuración de justicia del ámbito local para la búsqueda de Nicole Pardo Molina, creadora de contenido conocida como “La Nicholette”, quien fue privada ilegalmente de la libertad el 20 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa.

Medios locales reportaron que los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas en el cruce de la avenida Tachiquilte y la calle San Esteban, en el fraccionamiento Musala.

En redes sociales, particularmente en TikTok, han circulado versiones que apuntan a la facción de Los Mayos como posible responsable del levantón. Las autoridades han señalado que esta información forma parte de las líneas de investigación abiertas, sin que hasta el momento exista una atribución oficial confirmada.

Nicole Pardo Molina se desempeñaba como creadora de contenido en redes sociales y administraba el sitio Nicholette Shop, a través del cual comercializaba diversos artículos como pulseras, lentes y ropa. Entre los productos ofrecidos se encontraban gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y a la facción de Los Chapitos, actividad que forma parte del contexto considerado dentro de las indagatorias relacionadas con el caso.

Cuenta con doble nacionalidad y es conocida en redes sociales como creadora de contenido. Utiliza plataformas como Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch y YouTube, donde comparte aspectos de su vida personal, sus negocios, la compra de vehículos de lujo y su asistencia a distintos eventos. También genera contenido para adultos en la plataforma OnlyFans. En redes sociales también es identificada como La Muchacha del Salado, en referencia a una sindicatura ubicada al oriente de Culiacán.

Las primeras investigaciones señalan que la joven fue interceptada por personas armadas cuando viajaba en su vehículo, una camioneta tipo Cybertruck color lila, la cual quedó abandonada en el sitio. El hecho fue captado por la videocámara del propio vehículo, donde se observa a un sujeto con el rostro cubierto y portando un arma larga impedirle el acceso a la unidad, mientras otra persona la obliga a subir a un sedán blanco.

De acuerdo con la información disponible, las labores se concentran en la localización de la joven y en la integración de datos relacionados con su desaparición, sin que hasta el momento se haya informado de avances, resultados o personas detenidas.

