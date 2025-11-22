Cerrar X
Nacional

Cae célula del Cártel Santa Rosa de Lima en cinco municipios

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a 12 integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) dedicados a extorsionar a comerciantes y ciudadanos

  • 22
  • Noviembre
    2025

En una serie de operativos realizados en cinco municipios de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a 12 integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) dedicados a extorsionar a comerciantes y ciudadanos.

La FGE informó que, tras labores de investigación e inteligencia, se ejecutaron cateos en Irapuato, Celaya, León, San Miguel de Allende y Guanajuato capital, donde fueron capturados más de una decena de presuntos responsables, varios de ellos con antecedentes penales.

Entre los detenidos y vinculados a proceso se encuentran Francisco Javier, identificado como líder de una célula criminal en Irapuato, además de Nicolás Antonio, Fernando Saúl, Brayan Alexis, Perla María del Carmen, Jorge Alfredo, Daniel y Francisco.

Asimismo, la Fiscalía señaló que ya fueron sentenciados, mediante procedimiento abreviado, Jesús, José Manuel, Tomás y Hugo Giovanni, aunque no se precisaron los años de condena.

Según la autoridad, todos los involucrados operaban bajo el mismo esquema de extorsión: enviaban notas amenazantes obligando a las víctimas a comunicarse a números telefónicos para exigirles pagos elevados a cambio de no hacerles daño. En algunos casos, recurrían a disparos contra negocios para intimidar y obtener efectivo.

Durante los cateos también fueron asegurados vehículos, teléfonos y otros objetos utilizados para cometer los delitos.


