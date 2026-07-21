Cae esposo de presunta agresora de perro en Villas de San Miguel

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo al esposo de la presunta agresora de un perro durante un cateo en Villas de San Miguel

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Durante el cateo realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado en un domicilio del fraccionamiento Villas de San Miguel, fue detenido Jorge “N”, esposo de la mujer señalada por asociaciones de protección animal como presunta responsable de agredir a un perro de la raza Gigante de los Pirineos, de color blanco.

De acuerdo con la información trascendida, el hombre fue detenido por los delitos de obstrucción a la justicia y faltas a la autoridad. Al momento del operativo, Jorge “N” se encontraba en el domicilio en compañía de su abogado.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron durante el fin de semana, cuando fue difundido un video en redes sociales en el que presuntamente se observa a una mujer arrastrando al animal desde una camioneta, situación que generó indignación entre usuarios y asociaciones defensoras de los derechos de los animales.

Tras la difusión de las imágenes, organizaciones de protección animal exigieron la intervención de las autoridades y el esclarecimiento de los hechos, por lo que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes y llevó a cabo un cateo en el domicilio relacionado con el caso.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de la mujer identificada por asociaciones de protección animal como la presunta responsable de la agresión contra el perro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer por completo lo ocurrido.