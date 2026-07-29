Cae 'El 20', presunto líder regional del Cártel del Pacífico

Un operativo conjunto permitió la captura de Adrián 'N', alias 'El 20', señalado como presunto jefe regional del Cártel del Pacífico en Sinaloa

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Las fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Adrián “N”, alias “El 20”, identificado por las autoridades como presunto jefe regional del Cártel del Pacífico y operador de esa organización criminal en varios municipios del sur del estado.

La captura se realizó en la comunidad de Villa Unión, perteneciente al municipio de Mazatlán, como parte de un operativo coordinado entre instituciones federales y estatales.

En la acción también fue detenida una segunda persona, aunque las autoridades no dieron a conocer su identidad.

De acuerdo con la información oficial, la detención fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento realizadas por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Las corporaciones desplegaron un operativo en Villa Unión, donde lograron ubicar y capturar al presunto operador criminal sin que se reportaran enfrentamientos durante la intervención.

Lo vinculan con ataques contra militares

Según las investigaciones, Adrián “N” era señalado como responsable de coordinar actividades del grupo criminal en Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, Concordia y Escuinapa.

Las autoridades también lo relacionan con la emboscada ocurrida el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, donde murieron cinco elementos del Ejército Mexicano.

Además, es investigado por su presunta participación en agresiones contra personal e instalaciones militares durante los operativos realizados para detener a Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, en los años 2019 y 2023.

Aseguran armamento y equipo táctico

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, cuatro armas largas, 30 cargadores y 2,158 cartuchos útiles.

También fueron asegurados un vehículo y diverso equipo táctico que presuntamente era utilizado por integrantes de la organización criminal.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que esta detención forma parte de una serie de acciones recientes dirigidas contra presuntos integrantes del mismo grupo delictivo.

Entre esos golpes se encuentra la captura de Gabriel “N”, alias “Gabito”, así como la muerte de Cristhian “N”, alias “Texas”, durante un operativo previo.

Tras su captura, Adrián “N”, la segunda persona detenida y todo el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Mazatlán.

Será el Ministerio Público Federal quien continúe con las investigaciones correspondientes y determine la situación jurídica de los implicados en los próximos días.