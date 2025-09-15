Cerrar X
sinaloa_festejos_2c43abab3d
Nacional

Cancelan festejos por el Grito de Independencia en Sinaloa

El gobernador Rubén Rocha Moya, anunció que este 15 de septiembre no habrá festejos populares ni conciertos por el Grito de Independencia en Culiacán

  • 15
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este 14 de septiembre que no se realizarán festejos populares por el Grito de Independencia en Culiacán, capital del estado.

El mandatario precisó que la conmemoración se reducirá al acto cívico oficial con la presencia de representantes de los tres poderes y de las Fuerzas Armadas.

“He decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales, donde llamó a las familias sinaloenses a celebrar desde sus hogares.

Eventos cancelados

Para la noche patria estaban programadas presentaciones de El Coyote y su Banda, Marisela y Miguel Bosé, cuya participación había generado preocupación entre seguidores por su estado de salud. Rocha Moya agradeció la disposición de los artistas y su comprensión ante la cancelación.

El gobernador también recordó que en septiembre de 2024 se había tomado una decisión similar, cuando se suspendió por completo el evento del Grito, sin actos protocolarios.

Cabe señalar que dicha medida ocurre en un escenario complejo tras la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, que ha detonado hechos violentos en la entidad.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T145420_485_8e21301a53
Incendio arrasa con más de 100 vehículos en yonque
servicios_publicos_saltillo1_d319e29cf3
Mantiene Servicios Públicos limpio Saltillo durante festejos
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T132155_814_983a9e9898
Celebran fiestas patrias en Saltillo y municipios aledaños
publicidad

Últimas Noticias

fdc31fda_99a9_4e85_a0d8_8935682d8ced_5c60a6e3b9
Inicia vacunación contra el VPH en escuelas de Coahuila
b5b0362e_2ce9_4038_be30_49551934e840_54bfab78c2
Recolectan más de 12 toneladas de basura tras desfile del Grito
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×