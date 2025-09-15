Cancelan festejos por el Grito de Independencia en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este 14 de septiembre que no se realizarán festejos populares por el Grito de Independencia en Culiacán, capital del estado.

El mandatario precisó que la conmemoración se reducirá al acto cívico oficial con la presencia de representantes de los tres poderes y de las Fuerzas Armadas.

“He decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales, donde llamó a las familias sinaloenses a celebrar desde sus hogares.

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/Q325AgjNFT — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 14, 2025

Eventos cancelados

Para la noche patria estaban programadas presentaciones de El Coyote y su Banda, Marisela y Miguel Bosé, cuya participación había generado preocupación entre seguidores por su estado de salud. Rocha Moya agradeció la disposición de los artistas y su comprensión ante la cancelación.

El gobernador también recordó que en septiembre de 2024 se había tomado una decisión similar, cuando se suspendió por completo el evento del Grito, sin actos protocolarios.

Cabe señalar que dicha medida ocurre en un escenario complejo tras la detención en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, que ha detonado hechos violentos en la entidad.

