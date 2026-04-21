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Internacional

Cancelan festejos de Cinco de Mayo en Chicago por temor a redadas

Las celebraciones del Cinco de Mayo, fueron canceladas por segundo año consecutivo debido al temor de la comunidad ante posibles redadas migratorias

  • 21
  • Abril
    2026

Las celebraciones del Cinco de Mayo en el barrio mexicano de La Villita, en Chicago, fueron canceladas por segundo año consecutivo debido al temor de la comunidad ante posibles redadas migratorias.

Organizadores de la Cámara de Comercio de la calle Cermak y Casa Puebla informaron que la decisión responde al clima de incertidumbre generado por el incremento de operativos federales durante la actual administración de Donald Trump.

Miedo en la comunidad

En un comunicado, los organizadores señalaron que muchas familias evitan asistir a eventos públicos por temor a ser detenidas, en un contexto marcado por acciones como la llamada “Operación Midway Blitz”, implementada el año pasado.

“La comunidad enfrenta grandes retos. Hay miedo e incertidumbre debido al aumento de operativos migratorios y amenazas de redadas”, indicaron.

Añadieron que, en estas condiciones, “no hay nada que celebrar”, por lo que consideran comprensible que los residentes prefieran resguardarse.

Durante los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, agentes federales llevaron a cabo detenciones en Chicago y sus alrededores, en algunos casos utilizando gases lacrimógenos.

Estas acciones provocaron protestas en barrios de mayoría latina como La Villita, Pilsen y otras zonas del suroeste de la ciudad, donde se denunciaron excesos en el uso de la fuerza.

Una tradición en pausa

El desfile del Cinco de Mayo, que tradicionalmente reúne a miles de personas, conmemora la victoria de México sobre el ejército francés en la Batalla de Puebla.

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Los organizadores expresaron su esperanza de retomar las festividades en el futuro, cuando existan condiciones de seguridad que permitan a la comunidad reunirse sin temor.

“Esperamos continuar con estas celebraciones durante muchos años más, cuando nuestra comunidad pueda hacerlo con tranquilidad”, concluye el comunicado.


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