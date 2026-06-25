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Capturan a "Güero Pin" tras operativo en Sinaloa

Este despliegue de fuerzas federales y estatales continúa en la región, mientras las autoridades reportan que la situación permanece bajo control

Por Diana Valeria Leyva | 25 Junio 2026

Autoridades federales detuvieron este jueves a Misael "N", alias "Güero Pin" y a Hilario "N", exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tras un operativo Escuinapa, Sinaloa.

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado identificó a este hombre como presunto  líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en el sur de la entidad.

 

Este despliegue de fuerzas federales y estatales continúa en la región, mientras las autoridades reportan que la situación permanece bajo control.

En esta acción, personal del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal Preventiva. 

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