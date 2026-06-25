Un tráiler protagonizó una carambola que involucró al menos 34 vehículos sobre el Libramiento Rosas Magallón, en Tijuana, Baja California

Inicio / Nacional / Carambola deja 26 heridos y 34 vehículos afectados en Tijuana

Una aparatosa carambola registrada la mañana de este jueves sobre el Libramiento Rosas Magallón, en Tijuana, Baja California, dejó un saldo preliminar de 26 personas lesionadas y al menos 34 vehículos involucrados, luego de que un tráiler impactara a un automóvil y desencadenara una reacción en cadena.

El accidente movilizó a decenas de elementos de Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Municipal y otras corporaciones de emergencia, que trabajaron durante varias horas para atender a las víctimas y liberar la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler chocó contra un vehículo, que a su vez impactó a otro automóvil, provocando una carambola que terminó por involucrar a 34 unidades.

Durante el percance, uno de los vehículos cruzó la barrera divisoria y terminó invadiendo los carriles del sentido contrario, complicando aún más la circulación y las labores de auxilio.

Algunas personas quedaron atrapadas dentro de sus vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de equipos especializados de rescate.

Una embarazada y cuatro menores, entre los lesionados

De los 26 lesionados, 22 fueron trasladadas a distintos hospitales para una valoración médica. Cinco pacientes fueron clasificados con prioridad amarilla, al presentar lesiones de consideración, mientras que otros 17 fueron catalogados con prioridad verde.

Además, 12 personas recibieron atención médica en el lugar sin necesidad de ser hospitalizadas.

Entre los lesionados trasladados se encuentra una mujer con cuatro meses de embarazo, así como cuatro menores de edad que también estuvieron involucrados en el accidente.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas.

Investigan una posible falla mecánica

Aunque las causas del accidente aún son investigadas por peritos de Tránsito Municipal, versiones preliminares de testigos y autoridades apuntan a que el tráiler habría sufrido una falla mecánica mientras descendía por la pendiente del Libramiento Rosas Magallón.

De acuerdo con esa versión, el conductor no circulaba por el carril izquierdo, por lo que no pudo ingresar a la rampa de frenado de emergencia ubicada metros antes del sitio del impacto.

Sin embargo, las autoridades señalaron que será el peritaje oficial el que determine el origen del accidente y establezca las responsabilidades correspondientes.

Tras atender a los lesionados, los cuerpos de emergencia iniciaron las maniobras para retirar los 34 vehículos involucrados y limpiar la vialidad.

Los trabajos se prolongaron durante varias horas debido a la magnitud del choque múltiple y a los daños ocasionados, lo que provocó importantes afectaciones al tránsito en uno de los principales accesos vehiculares de Tijuana.

Mientras concluyen las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esta vialidad, especialmente en los tramos de descenso.