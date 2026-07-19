Capturan en Mazatlán a estadounidense buscado en Michigan

Uno de los 10 más buscados del estado por posesión de sustancias controladas fue detenido en un operativo conjunto entre la Semar, la SSPC y el INM

La Armada de México detuvo este sábado en Mazatlán, Sinaloa, a Janeiro "N", ciudadano de EUA que figuraba entre los 10 prófugos más buscados de Michigan por el delito de posesión de sustancias controladas.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que la captura fue resultado de un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM), tras labores de investigación e intercambio de información de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso en el puerto sinaloense.

De acuerdo con la dependencia, Janeiro "N" contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por una corte de Michigan, situación que permitió ejecutar su detención e iniciar el procedimiento legal para su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

La Semar indicó que durante la intervención se le informaron sus derechos conforme a los protocolos de derechos humanos y posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

Inician proceso de entrega a autoridades de EUA

Tras su captura, el ciudadano estadounidense fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde se realizarían los trámites para su entrega a las autoridades de Estados Unidos, donde enfrentará el proceso judicial relacionado con los cargos que originaron la orden de aprehensión.

Las autoridades señalaron que la detención fue posible gracias a la coordinación entre instituciones mexicanas y al intercambio de información con instancias internacionales para localizar al fugitivo.