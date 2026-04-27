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Capturan a 'El Jardinero' tras intentar ocultarse en un drenaje

Elementos de la Marina detuvieron al exjefe de seguridad de 'El Mencho' en un operativo aéreo y terrestre en el que participaron más de 500 elementos

  • 27
  • Abril
    2026

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, exjefe de seguridad de Rubén Oseguera Cervantes, en un operativo de alto nivel que se ejecutó sin realizar disparos ni registrar víctimas. 

La acción fue difundida en redes sociales por Omar García Harfuch y se llevó a cabo en una zona donde el objetivo se resguardaba en una cabaña con un dispositivo de seguridad integrado por decenas de vehículos y más de 60 hombres armados. 

Ante este escenario, las fuerzas federales desplegaron un operativo táctico con aeronaves de inteligencia, helicópteros de apoyo y transporte, así como cientos de elementos en tierra. 

Al detectar la presencia naval, los escoltas se dispersaron para intentar desviar la atención; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, Flores Silva fue localizado cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, donde finalmente fue detenido. El operativo, considerado quirúrgico, concluyó sin enfrentamientos ni daños colaterales. 

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El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la autoridad, mientras enfrenta órdenes judiciales en México y una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.


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