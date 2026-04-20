Choque múltiple en el CEM deja un muerto y 13 heridos

Una carambola en la que se vieron involucrados 10 vehículos dejó como saldo una persona muerta y al menos 13 lesionados la mañana de este lunes en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del municipio de Ecatepec.

Accidente de gran magnitud

El percance ocurrió en el kilómetro 37, en la zona conocida como Bonito Ecatepec, en el tramo comprendido entre la Macroplaza de Tecámac y Las Américas.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler habría embestido a dos unidades de transporte público y a siete vehículos particulares.

Como consecuencia del impacto, dos automóviles volcaron y al menos tres más quedaron prácticamente destrozados, lo que evidenció la magnitud del accidente.

En el lugar falleció una persona que viajaba en un automóvil compacto, un Honda color blanco. Además, al menos 13 personas resultaron lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración.

Al sitio acudieron elementos de la policía estatal, personal de Protección Civil municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja y del Servicio de Urgencias del Estado de México, quienes realizaron labores de rescate.

Varias personas quedaron atrapadas entre los restos de los vehículos, por lo que fueron necesarias maniobras para liberarlas de entre los fierros retorcidos. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención médica.

Debido al accidente, la circulación en el Circuito Exterior Mexiquense quedó completamente cerrada en dirección hacia Nezahualcóyotl, ya que las unidades siniestradas quedaron esparcidas a lo largo de todos los carriles.

Las autoridades realizaron labores para retirar los vehículos y restablecer el tránsito en la zona.

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