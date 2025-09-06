Cerrar X
Nacional

Carambola deja al menos 60 lesionados en Aguascalientes

Autobuses, tráileres y camionetas particulares fueron los vehículos participantes en este accidente que dejó al menos cuatro personas heridas de gravedad

  • 06
  • Septiembre
    2025

Durante las primeras horas de este domingo, un aparatoso accidente dejó al menos 60 personas lesionadas sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura de San Francisco de los Romo en Aguascalientes.

El accidente se produjo cuando un tráiler con remolque tipo cisterna perdió el control al intentar evitar una colisión con una camioneta de transporte de personal, lo que provocó que se fuera hacia el camellón central y su remolque quedara atravesado en los carriles centrales. Sin embargo, dos autobuses y otra unidad de carga pesada se impactaron contra la unidad.

A través de redes sociales, se difundió un video en el que se observa el momento del accidente:

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, confirmó que al menos 60 personas resultaron lesionadas, de las cuales, cuatro de ellas son de gravedad.

Agregó que se utilizó el helicóptero de la Policía Municipal para trasladar a algunos heridos del accidente.

"Normalmente por el que tenemos la situación del helicóptero podrían trasladarse de inmediato al hospital Hidalgo, que tenemos la zona para aterrizar y ya de ahí algún traslado terrestre que se pueda generar", detalló el funcionario.

Elementos de Guardia Nacional, en conjunto con personal de la Cruz Roja y los servicios de Protección Civil acudieron al lugar para rescatar de las unidades a los afectados.

Además, ocho ambulancias acudieron al punto del accidente para trasladar a los centros médicos a las personas que lo requerian.

El tráfico de la carretera se mantuvo detenido por más de cuatro horas, mientras las autoridades realizaban las labores de limpieza por el derrame de combustible de las unidades siniestradas.


