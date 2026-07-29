En el lugar también fueron aseguradas cinco plantas de marihuana, un semirremolque y un vehículo, aunque la FGR no precisó quién ocupaba el inmueble

Inicio / Nacional / Catean finca en Zapopan y hallan jaguar, puma y animales exóticos

Los rugidos que salían de una finca en Zapopan llevaron al descubrimiento de un jaguar, un puma y una insólita colección de animales que incluía un pony, un pavo real y hasta un cabrito, además de plantas de marihuana y vehículos, informó la Fiscalía General de la República.

El hallazgo ocurrió en un inmueble de la colonia Santa Lucía, donde elementos del Ejército realizaban patrullajes preventivos y fueron alertados por dos menores de edad, quienes les dijeron que dentro de una vivienda se escuchaban los felinos.

Cuando los militares llegaron al lugar, observaron jaulas con animales silvestres y plantas de marihuana, por lo que avisaron a las autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones.

La escena encontrada durante el posterior cateo parecía una colección privada de especies: un jaguar, un puma, dos caballos, un pony, un cabrito, un pavo real, cuatro gallinas y un gallo permanecían dentro de la propiedad.

En el lugar también fueron aseguradas cinco plantas de marihuana, un semirremolque y un vehículo, aunque la FGR no precisó quién ocupaba el inmueble ni reportó personas detenidas.

Tras recibir el Informe Policial Homologado elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ministerio Público Federal abrió una carpeta de investigación y solicitó a un juez la orden para ingresar a la finca.

El cateo fue ejecutado por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, con la participación de peritos de la FGR y personal especializado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Toda la fauna quedó a disposición del FGR junto con las plantas de marihuana y las unidades localizadas dentro de la propiedad.

La FGR mantiene abierta la investigación por posibles delitos contra la biodiversidad, contra la salud y los que resulten, mientras busca establecer quién mantenía a las especies en cautiverio y con qué finalidad.