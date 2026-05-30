Catean huachitúnel en Escobedo: hallan manguera de alta presión

Autoridades federales aseguraron un inmueble en Escobedo donde localizaron un túnel con una manguera utilizada para extraer combustible de forma ilegal

Autoridades federales desmantelaron un punto presuntamente utilizado para la extracción ilegal de combustible en el municipio de Escobedo, Nuevo León, tras ejecutar una orden de cateo derivada de trabajos de inteligencia e investigación.

La intervención fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y Petróleos Mexicanos (Pemex), en un inmueble ubicado sobre la Carretera 40, en el Libramiento Noreste, a la altura de la colonia Nueva Castilla.

Localizan excavación subterránea y manguera de alta presión

Durante la inspección, los agentes encontraron una excavación vertical de aproximadamente 2.80 metros de profundidad, con acceso a un túnel subterráneo donde fue ubicada una manguera de alta presión conectada hacia el exterior del predio.

De acuerdo con las investigaciones, este sistema era utilizado para la extracción ilícita de hidrocarburo mediante una toma clandestina instalada en ductos de Pemex.

Peritos especializados determinaron las dimensiones de la excavación. Sin embargo, las labores de exploración tuvieron que limitarse debido a la presencia de vapores característicos de combustible, situación que representaba un riesgo para el personal operativo.

Como resultado del operativo, las autoridades aseguraron el inmueble intervenido, un montacargas y diversa documentación que será integrada a la carpeta de investigación correspondiente.

Además, elementos de la Policía Federal Ministerial procedieron a destruir las mangueras localizadas y separar las válvulas utilizadas en el sistema clandestino para impedir que continuara operando.

Pemex clausura la toma clandestina

Personal técnico de Pemex realizó la inhabilitación de la toma ilegal detectada en el exterior del inmueble.

Según los primeros reportes, la conexión clandestina se encontraba a una distancia aproximada de 155 metros del túnel descubierto durante el cateo.

Las autoridades informaron que todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en Nuevo León, que continuará con las investigaciones para identificar y deslindar responsabilidades por posibles delitos relacionados con el robo de hidrocarburos.