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Nacional

CDMX rompe récord Guinness con ola humana mundialista

Miles de personas participaron en Paseo de la Reforma para imponer una nueva marca mundial a días del arranque de la Copa del Mundo 2026

  • 06
  • Junio
    2026

A cinco días del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Ciudad de México logró establecer un nuevo Récord Guinness al realizar la ola humana más grande del mundo fuera de un estadio, en un evento que reunió a decenas de miles de personas sobre Paseo de la Reforma.

La actividad, denominada “Ola Mundial”, se desarrolló la mañana de este sábado en una de las principales avenidas de la capital del país y formó parte de los festejos previos al torneo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

Una fiesta previa al Mundial

Para la validación de la marca, los organizadores convocaron a los participantes varias horas antes del inicio del evento.

La ola comenzó alrededor de las 10:30 horas y recorrió un amplio tramo de Paseo de la Reforma entre un ambiente festivo marcado por camisetas, banderas y símbolos de la selección mexicana.

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La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, confirmó que se alcanzó el objetivo de imponer una nueva marca mundial, mientras representantes de Guinness World Records verificaban la asistencia y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Las autoridades precisaron que posteriormente se dará a conocer la cifra oficial de participantes que hicieron posible el récord.

Superan marca establecida en Portugal

El récord anterior correspondía a la ciudad de Lisboa, Portugal, donde en 2007 más de ocho mil personas participaron en una ola humana realizada en un espacio público.

La convocatoria en la capital mexicana superó ampliamente esa cifra, consolidando una nueva referencia mundial para este tipo de eventos fuera de recintos deportivos.

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Además, aunque existeun antecedente de una ola realizada por 157 mil personas dentro de un estadio, la marca conseguida en la Ciudad de México destaca por haberse desarrollado en calles y espacios públicos.

Afición se vuelca al ambiente mundialista

Durante la jornada, miles de aficionados acudieron vestidos con los colores nacionales y portando sombreros, banderas y otros elementos representativos de la cultura mexicana.

Los asistentes coincidieron en que el Mundial representa una oportunidad para celebrar la pasión por el futbol y mostrar al mundo la identidad y el ambiente festivo del país.

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Muchos de ellos expresaron su entusiasmo por la llegada del torneo y su deseo de que la selección mexicana tenga una destacada participación en la competencia.

La Copa Mundial de Futbol 2026 comenzará el próximo 11 de junio y será la primera edición con la participación de 48 selecciones nacionales.

En territorio mexicano, los encuentros se disputarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, incluida la ceremonia y el partido inaugural que marcarán el inicio de la justa deportiva más importante del planeta.


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