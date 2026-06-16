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Nacional

Habrá home office y pausa de clases en CDMX por Mundial FIFA™

La iniciativa también estará presente en Guadalajara, con la cual se busca reducir el tráfico y facilitar la movilidad durante partidos de la Copa del Mundo

  • 16
  • Junio
    2026

Debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el Gobierno federal publicó medidas extraordinarias para reducir la presión sobre la movilidad urbana durante determinados partidos, incluyendo esquemas de trabajo a distancia y la suspensión temporal de clases en algunas zonas del país.

La decisión busca evitar congestionamientos, facilitar los traslados de aficionados y garantizar la operación de servicios públicos en jornadas donde se espera una alta concentración de personas alrededor de los estadios y principales corredores de transporte.

Las ciudades donde aplicarán las medidas

De acuerdo con el decreto federal, la suspensión de clases se aplicará en la Ciudad de México durante los días en que la capital albergue partidos del Mundial FIFA™. La medida también alcanzará a Guadalajara en fechas específicas relacionadas con encuentros programados en esa sede.

Además, las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar modalidades de trabajo a distancia o esquemas laborales flexibles para disminuir la cantidad de desplazamientos en las horas de mayor demanda.

En el caso de la iniciativa privada, el Gobierno emitió una recomendación para que las empresas faciliten el teletrabajo cuando sea posible, especialmente en actividades administrativas que puedan desarrollarse mediante herramientas digitales.

¿Quiénes sí deberán trabajar de manera presencial?

Las medidas no aplicarán para todos los sectores. El decreto contempla excepciones para actividades consideradas esenciales, entre ellas los servicios de salud, seguridad pública, protección civil, aduanas, transporte estratégico e infraestructura crítica. 

También permanecerá activo el personal vinculado directamente con la logística, operación y seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, debido a la necesidad de coordinar la llegada de aficionados, delegaciones y medios de comunicación internacionales.

¿Qué días habrá home office y suspensión de clases?

Miércoles 17 de junio: La Ciudad de México será escenario del encuentro entre Uzbekistán y Colombia, programado para las 20:00 horas. Ante ello, la jornada laboral presencial concluirá obligatoriamente a las 15:00 horas para la Administración Pública Federal y para trabajadores de oficina en actividades no esenciales del sector privado, quienes deberán continuar sus labores bajo la modalidad de home office.

Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó la suspensión de clases en el turno vespertino para escuelas públicas y privadas.

Miércoles 24 de junio: México cerrará su participación en la fase de grupos frente a República Checa a las 19:00 horas. Para esa fecha se implementará home office durante toda la jornada laboral para personal administrativo no esencial. Asimismo, la SEP ordenó la suspensión total de clases en todos los niveles educativos de la Ciudad de México.

Guadalajara también modificará actividades

La zona metropolitana de Guadalajara aplicará medidas similares para reducir la presión sobre la movilidad urbana.

Jueves 18 de junio: Con motivo del partido entre México y Corea, programado para las 19:00 horas, las autoridades activarán esquemas de home office de tiempo completo para actividades administrativas no esenciales tanto del gobierno como de empresas privadas.

En el ámbito educativo, se suspenderán las clases en todos los niveles académicos de la región durante esa jornada.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan evitar congestionamientos viales, facilitar los desplazamientos y mantener la operación de servicios estratégicos durante los días de mayor afluencia de personas.


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