Celebra AMLO decisión del TEPJF sobre su libro '¡Gracias!'

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró contento por la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de no investigar su libro titulado '¡Gracias!', luego de que la candidata presidencial por la coalición de oposición, Xóchitl Gálvez, haya solicitado la prohibición del mismo.

"El día de ayer, el Tribunal Electoral resuelve que no se prohíbe el libro", expresó el mandatario mexicano.

Además, el titular del Ejecutivo señaló que con esa decisión había triunfado la libertad y la censura había perdido.

"Triunfó la libertad, perdió la censura, es lo que puedo comentarles", dijo López Obrador.

El Tribunal Electoral no prohibió el último libro de mi quehacer político titulado '¡Gracias!'. Perdió la censura; ganó la libertad. pic.twitter.com/OskU87VB9E — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2024

La tarde de ayer (miércoles 3 de abril), el Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que desechó la queja interpuesta en contra del presidente de la República, por uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

Es así como la queja de Xóchitl señala violaciones a la ley electoral por las manifestaciones que el tabasqueño realiza en su libro '¡Gracias!'; pero el INE no aceptó investigar.

Por tanto, Gálvez impugnó el acuerdo, ya que consideró que el INE no hizo un análisis correcto de los hechos denunciados, incurriendo a consideraciones de fondo; sin embargo, la Sala Superior señaló que la autoridad responsable no desechó la denuncia por dichas consideraciones de fondo, sino que la candidata presidencial no aportó los elementos necesarios para activar la investigación.

De esta manera, el Pleno indicó que con los medios de prueba aportados no era posible advertir, de forma preliminar, una infracción en la materia electoral.

En el libro '¡Gracias!', el mandatario nacional hace un recuento de su administración y aconseja para el futuro.

No hay que dejar de hablarle a los jóvenes. A ellas y ellos está dedicado este último libro, '¡Gracias!' pic.twitter.com/XxvBdsun2J — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 8, 2024

El texto fue publicado por la editorial Planeta, siendo la misma que ha vendido los otros libros de López Obrador.

