Celebra Presidencia triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este viernes a Fátima Bosch tras convertirse en Miss Universo 2025, y destacó la manera en que la modelo mexicana encaró una situación de agresión y discriminación durante el certamen.

“Muchas felicidades. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos en ese debate. A mí me gustó de ella, que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia contra ella”, dijo.

El incidente con el directivo tailandés

Sheinbaum hizo referencia al episodio ocurrido a inicios de noviembre, cuando Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universo Tailandia, lanzó comentarios ofensivos contra Bosch en una reunión donde estaban presentes todas las candidatas.

La mexicana respondió pidiendo respeto, se levantó y abandonó el lugar. Su gesto fue respaldado por representantes de distintos países y el momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

“Ella levanta la voz, dice que hay una injusticia, se levanta, se va. Tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso”, recordó la mandataria.

“Calladita te ves más bonita” ya quedó atrás, dice Sheinbaum

Durante su intervención, Sheinbaum retomó un dicho que, reconoció, fue popular en México durante décadas: “Calladita te ves más bonita”.

Afirmó que ese pensamiento quedó enterrado y pidió a todas las mujeres alzar la voz ante cualquier tipo de agresión o injusticia.

“No parece que sea así ahora. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz”, señaló en referencia al ejemplo mostrado por Bosch.

Mensajes previos de apoyo y una coronación histórica

Cabe recordar que la mandataria ya había expresado su respaldo días antes, el 5 de noviembre, cuando destacó la “dignidad” con la que la mexicana enfrentó la agresión.

“Mi reconocimiento porque vive esta agresión, muy dignamente dice: ‘No estoy de acuerdo’. Es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, afirmó entonces.

Bosch agradece: “Lo que Dios tiene destinado, nadie lo detiene”

Tras obtener la corona, Fátima Bosch reapareció en Instagram con un mensaje de agradecimiento lleno de referencias espirituales:

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, escribió. Agregó que su triunfo era un sueño que había llevado “en el corazón durante años”.

Me siento súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración. Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenia que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a… pic.twitter.com/SgDYZCFSj1 — Fatima Bosch (@fatimaboschfdz) November 21, 2025

Bosch es originaria de Villahermosa, la capital de Tabasco. De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Estudió moda y diseño en Ciudad de México y profundizó sus estudios en Milán, Italia. Además, vivió un año en Estados Unidos.

Le apasiona la moda sostenible y ha creado modelos con materiales de desecho. Ha sido voluntaria en labores con niños con cáncer, así como con inmigrantes y en causas de salud mental. A través de su plataforma busca inspirar a otros para aceptar sus diferencias.

Con el triunfo de Bosch, México acumula cuatro coronas de Miss Universo. En 1991 la ganó Lupita Jones, en 2010 Ximena Navarrete y en 2020 Andrea Meza, cuya corona le fue otorgada al año siguiente debido a la pandemia de coronavirus.

Comentarios