Sheinbaum felicita a España y celebra la unidad del Mundial

La presidenta felicitó a la selección española por conquistar la Copa Mundial 2026 y destacó la cooperación entre México, EUA y Canadá como anfitriones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó este domingo a la selección de España por conquistar la Copa Mundial de Futbol 2026 y destacó que el torneo dejó como principal legado la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones de la justa deportiva.

A través de sus redes sociales, la mandataria afirmó que el Mundial fue "una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos", y sostuvo que el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra… pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Tras asistir a la final entre España y Argentina en el estadio de Nueva Jersey, invitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que los tres países de América del Norte demostraron que el trabajo conjunto permite concretar grandes proyectos y fortalecer la cooperación regional.

Sheinbaum también aseguró que México fue "la mejor sede" del torneo gracias a la participación y hospitalidad de la población, y reconoció el desempeño de la Selección Mexicana, al señalar que representó al país con entrega, talento y orgullo durante la Copa Mundial 2026.