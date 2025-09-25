Cerrar X
Nacional

Cemex, en el top de las empresas con mejor reputación en México

Cemex lidera "Materiales de Construcción" por noveno año en Merco México, posición 11 general. Segundo lugar en "Gobierno" por ética y transparencia.

  • 25
  • Septiembre
    2025

Cemex es la compañía líder de la categoría “Materiales de Construcción” por noveno año consecutivo, y una de las 11 empresas con mejor reputación en el país, de acuerdo con el ranking de la 13ª edición de Merco Empresas México.

Además, la compañía de materiales para la construcción obtuvo el segundo lugar en el ranking de evaluación de expertos en la categoría de “Gobierno”, que reconoce a las organizaciones por su compromiso ético, prácticas de transparencia y gobernanza empresarial, así como por su responsabilidad social, ambiental y con el país.

Cada año, Merco analiza un universo de 200 firmas para determinar, en diferentes sectores, cuáles son las compañías y marcas más atractivas para atraer talento y fidelizarlo.

El monitor corporativo de referencia en Iberoamérica, desde hace 25 años, revisa más de 200 indicadores objetivos de cada empresa, contempla seis evaluaciones y más de 20 fuentes de información.

Para elaborar su ranking, recoge las impresiones de ciudadanos en general, expertos, líderes de opinión, directivos y colaboradores de compañías, consumidores, estudiantes, catedráticos, sindicatos y responsables de recursos humanos.

En esta edición, Cemex se posiciona como la mejor compañía del sector "Materiales de Construcción", lo que consolida su liderazgo en la industria, ya que desde 2017 encabeza dicha categoría y previamente, de 2013 a 2016, fue líder en la de “Cementeras”.

Actualmente, se encuentra en la posición número 11 dentro del top 15 de empresas con mejor reputación, lo que representa un avance de seis lugares frente al 2024.

Entre los aspectos que evalúa Merco se encuentran, el desarrollo profesional, la motivación y reconocimiento, la reputación interna de las marcas, su atractivo para laborar y sus valores éticos y profesionales, entre otros.

El ranking de Merco está verificado externamente por la consultora KPMG, una de las firmas globales de servicios profesionales más reconocidas a nivel internacional en auditoría y asesoría.


