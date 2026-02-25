Podcast
Cemex en el top 5 del ranking Merco Responsabilidad ESG 2025

La cementera escaló más de 40 posiciones en dos años y se consolidó como líder del sector Materiales de Construcción en el ranking de Merco

  • 25
  • Febrero
    2026

Cemex se consolidó en el quinto lugar como una de las cinco empresas más comprometidas con la responsabilidad social y la sostenibilidad en México tras alcanzar el Top 5 del ranking Merco Responsabilidad ESG 2025, dado a conocer este 24 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

Este logro marca una evolución sobresaliente para la compañía, que ha logrado un avance acumulado de más de 40 posiciones en solo dos años; tras ocupar el sitio 45 en 2023 y subir al lugar 15 en 2024, Cemex alcanzó finalmente la parte más alta del listado en la edición más reciente de este ranking.

Además de su posición en el listado general, la organización se mantuvo como el líder indiscutible del sector Materiales de Construcción y destacó en el Top 5 de gobernanza, un reconocimiento a su ética, liderazgo institucional y solidez en procesos internos.

MERCOESG3.jpg

“Este resultado es consecuencia de un trabajo constante en toda la organización. En Cemex asumimos la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia y de nuestra operación diaria. La evolución en Merco demuestra que cuando hay continuidad, los avances se consolidan”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Este hito se presenta en el marco del 120 aniversario de Cemex, respaldando una trayectoria de confianza y soluciones bajo una visión de largo plazo.

Los resultados del monitor Merco evaluaron pilares de innovación, medio ambiente, calidad de vida para colaboradores y relación con comunidades, mediante una metodología verificada externamente que integra la opinión de directivos, especialistas, analistas financieros y líderes de opinión.

MercoESG1.jpg

El ascenso de Cemex en este monitor confirma la efectividad de una estrategia clara enfocada en crecer con responsabilidad, validando su desempeño ante los ojos de los principales grupos de interés y expertos en la materia a nivel internacional.

Merco se mantiene como el referente en la medición de la reputación corporativa en Iberoamérica y publica en México diversos listados de prestigio como Talento, Líderes y Empresas, además del ranking de Responsabilidad ESG.


