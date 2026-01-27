Podcast
Nacional

Cemex consolida su liderazgo en ranking de reputación empresarial

Rogelio Zambrano y Jaime Muguiro fueron incluidos entre los 100 líderes con mejor reputación en México, según el ranking Merco Líderes 2025

  • 27
  • Enero
    2026

Rogelio Zambrano Lozano, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, y Jaime Muguiro Domínguez, Director General Ejecutivo de Cemex, forman parte de los 100 líderes con mejor reputación en México, de acuerdo con el ranking Merco Líderes.

Este 27 de enero del 2026, en la 13.ª edición del ranking, correspondiente a la evaluación de 2025, Merco Líderes incluyó a los directivos de Cemex como parte del selecto grupo de los 100 más influyentes de México.

Rogelio Zambrano Lozano ha mantenido una presencia constante en el Ranking de los 100 líderes con mejor reputación en México: en 2022 se ubicó en el lugar 13; en 2023 y 2024 alcanzó el noveno sitio, y en 2025 escaló al séptimo.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 6.17.36 PM.jpeg

Por su parte, el entonces Director Ejecutivo de Cemex, Fernando González, ocupó el lugar 20 en 2022, el 37 en 2023 y el 33 en 2024. En 2025, bajo la dirección de Jaime Muguiro, Cemex se posicionó en el puesto 65.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 6.17.37 PM.jpeg

El resultado de esta edición refleja la solidez en el liderazgo que Cemex ha construido a lo largo de 120 años, en los que se ha consolidado como un referente de la industria gracias a la confianza y calidad que genera en sus clientes.

Merco es considerado un referente en el análisis corporativo en países como México, España, Argentina, Brasil e Italia, y sus evaluaciones se distinguen por la transparencia, independencia y rigor.

Desde 2013, Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) reconoce a los líderes más influyentes del país, quienes son identificados gracias a la opinión de más de 1,700 expertos, desde directivos, analistas financieros y periodistas de información económica, hasta catedráticos de carreras empresariales y líderes de opinión.

El ranking de Merco está verificado externamente por la consultora KPMG, una de las firmas globales de servicios profesionales más reconocidas a nivel internacional en auditoría, impuestos y asesoría.


Comentarios

