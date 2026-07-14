Cierra periodo con llamado a reconciliarse tras meses de choques

La Suprema Corte concluyó el primer periodo de 2026 con un llamado a privilegiar el diálogo tras meses de desacuerdos y debates dentro del Pleno

La Suprema Corte cerró este martes su primer periodo de sesiones de 2026 con un llamado que retrató el ambiente dentro del Pleno. La nueva integración, que comenzó funciones el 1 de septiembre de 2025 bajo un discurso de unidad, llegó al receso después de meses de debates intensos, diferencias públicas y momentos de tensión. En ese contexto, Giovanni Figueroa pidió a sus compañeros separar el calor de las discusiones de los agravios personales y buscar la reconciliación.

Figueroa sostuvo que el disenso es necesario para construir mejores decisiones, pero afirmó que la justicia también requiere escuchar, dialogar y mantener la estabilidad de la institución por encima de las posiciones personales. Durante su balance del periodo, reconoció que los últimos meses estuvieron marcados por un trabajo intenso, deliberaciones enriquecedoras y diferencias propias de un órgano colegiado.

“Un juez constitucional debe tener la madurez de separar el calor que surge del debate, y si ha habido un agravio, busquemos la reconciliación. Ello no implica borrar el pasado, eso es una idea cómoda de que las cosas no han pasado, pero lo acontecido cimienta un trecho hacia un mejor futuro y entendimiento. Se necesita cierta dosis de coraje para trocar el orgullo por la estabilidad institucional, la colegialidad entre pares y el fin común de ejercer responsablemente el papel que estamos llamados a realizar como juezas y jueces constitucionales”, expresó.

El ministro Irving Espinosa también se refirió a las diferencias registradas durante las sesiones y destacó que, pese a los desacuerdos, el respeto se mantuvo entre los integrantes del Pleno.

“Tener la oportunidad de tener discusiones en el que, a pesar de la diferencia de opinión que pudiéramos llegar a tener, siempre ha sido con respeto y eso lo celebro. Siempre en un órgano colegiado es natural el disenso, lo que no necesariamente en ocasiones llega a ocurrir es el respeto, pero en este caso, creo que así ha sido”, señaló.

Lenia Batres aseguró que la nueva integración alcanzó un alto nivel de coincidencias pese a la pluralidad de criterios. “Esta Corte ha demostrado un alto nivel de coincidencias en las deliberaciones y decisiones. Ello refleja que, aun desde la pluralidad de criterios y trayectorias que nos caracteriza, existe una convicción común, hacer prevalecer la Constitución, fortalecer el Estado de derecho y colocar a las personas en el centro de la función jurisdiccional”, afirmó.

Loretta Ortiz agradeció el respeto y las aportaciones recibidas de sus compañeros, mientras Sara Irene Herrerías reconoció el intercambio de ideas y criterios durante el periodo.

Ortiz señaló que el trabajo de la actual integración ha sido mayor porque ahora el Pleno también estudia asuntos que anteriormente se resolvían en las dos salas de la Corte.

El ministro presidente Hugo Aguilar declaró formalmente clausurado el periodo, con efectos a partir de las cero horas del jueves 16 de julio, y convocó a la siguiente sesión pública para el 3 de agosto. “Al pueblo de México decirles que está en construcción un sistema de justicia real y verdadero, un sistema de justicia abierto y de cara al pueblo, que hoy cerramos un periodo de sesiones, pero los trabajos continúan. Estamos convencidos y ven ustedes el compromiso de cada uno de los ministros y ministras para alcanzar la transformación del sistema de justicia de nuestro país y, en particular, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.

El llamado a la reconciliación ocurrió después de varios momentos de tensión en una Corte que inició funciones el 1 de septiembre de 2025 bajo un discurso de unidad. El 3 de junio, Figueroa y Batres discutieron por los cambios a una sentencia relacionada con la protección de menores, intercambio que llevó a Hugo Aguilar a intervenir para terminar la discusión. El jueves pasado, Figueroa también suspendió una exposición y preguntó si podía continuar al advertir que Batres y Aguilar conversaban mientras él hablaba, episodios que dieron un significado particular a la petición de cerrar el periodo dejando atrás los agravios.

Pero al igual, los encontronazos se dieron entre los ministros Figueroa y María Estela Ríos por términos que a ella no le parecerían adecuados y que daban la impresión de que los tomó personales; y también quedaron evidentes las diferencias entre la ministra Yasmín Esquivel y Lenia Batres.

El cierre del periodo de sesiones también se lleva para el anecdotario las distracciones constantes y pifias de las ministras Lenia Batres, María Estela Ríos y Loretta Ortiz.