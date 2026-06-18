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Coahuila

Educación de Coahuila cierra diálogo con maestros

Educación concluyó las mesas de diálogo con docentes y llamó a retomar las clases, aunque mantendrá abiertos los canales de atención institucional

  • 18
  • Junio
    2026

Tras cuatro reuniones con docentes que exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE, la Secretaría de Educación de Coahuila dio por concluida la etapa de mesas permanentes de diálogo y llamó al magisterio a retomar plenamente las actividades escolares, aunque aseguró que continuará atendiendo futuras inquietudes a través de los canales institucionales.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, informó que desde el pasado 1 de junio se estableció una ruta de atención con los maestros inconformes, la cual incluyó reuniones los días 8, 10 y 11 de junio para revisar planteamientos relacionados con seguridad social, procesos administrativos, condiciones laborales e infraestructura educativa.

Explicó que en las mesas participaron áreas de educación básica, recursos humanos, asuntos jurídicos, asuntos laborales y procesos de promoción docente, lo que permitió aclarar dudas y atender diversos planteamientos formulados por los trabajadores de la educación.

Garza Fishburn destacó que parte importante del trabajo realizado consistió en explicar procedimientos y alcances normativos que en algunos casos generaban inquietudes entre los docentes, además de dar seguimiento a temas que ya se encuentran en proceso de atención.

En el caso específico de las demandas relacionadas con el ISSSTE, recordó que desde hace varios meses opera una mesa tripartita en la que participan autoridades educativas, representantes sindicales y la propia institución de seguridad social para revisar áreas de mejora en la prestación de los servicios.

“El compromiso es seguir trabajando para mejorar las condiciones de bienestar, desarrollo y seguridad social de nuestras maestras y maestros”, señaló.

El funcionario subrayó que la relación con las tres secciones sindicales del estado se ha mantenido en un marco de respeto y colaboración permanente, lo que ha permitido avanzar en la atención de distintos temas del sector educativo.

Asimismo, precisó que las faltas derivadas de las movilizaciones únicamente fueron justificadas durante las jornadas realizadas el 1, 8 y 10 de junio. A partir de ahora, indicó, ya no habrá nuevas justificaciones, con el propósito de evitar afectaciones a las actividades académicas en las escuelas.

No obstante, reiteró que la Secretaría de Educación mantendrá abiertas las vías de comunicación con el magisterio para dar seguimiento a cualquier planteamiento o propuesta que contribuya al fortalecimiento del sistema educativo en Coahuila. 


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