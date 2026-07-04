Esta reunión con figuras de gran trayectoria histórica envía un mensaje claro de cohesión dentro de la Confederación, la cual reúne a 5.2 millones de negocios

Inicio / Finanzas / Cierra filas CONCANACO en San Luis Potosí con expresidentes

En un contundente gesto de unidad institucional, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) México, Octavio de la Torre de Stéffano, encabezó una reunión de trabajo en el estado de San Luis Potosí.

El encuentro reunió a expresidentes de la Confederación y a líderes empresariales locales con el objetivo de analizar los retos actuales del sector y fortalecer la representación empresarial ante el complejo entorno económico y comercial que atraviesa el país.

Al encuentro asistieron los expresidentes del organismo, el Ing. Luis Antonio Mahbub Sarquis y el C.P. Mario Sánchez Ruiz, además de los presidentes de las cámaras empresariales potosinas.

Esta reunión con figuras de gran trayectoria histórica envía un mensaje claro de cohesión dentro de la Confederación, la cual representa a 5.2 millones de negocios familiares en 1,857 municipios de las 32 entidades federativas.

Continúa la "Ruta por la Prosperidad"

Como parte de los acuerdos estratégicos alcanzados, se confirmó que la iniciativa "Ruta por la Prosperidad, el Empleo y la Seguridad" continuará su marcha en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Este proyecto se implementará en coordinación con el Lic. Gerardo Charur Bendeck, presidente de la CANACO SERVYTUR de dicha localidad, con el propósito de:

Escuchar de primera mano las necesidades del sector productivo regional.

Fortalecer la participación de empresas familiares, emprendedores y MiPyMEs.

Consolidar una agenda económica construida directamente desde las regiones del país.

Renovación de liderazgos locales

La jornada en la entidad concluyó con la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la CANACO SERVYTUR de San Luis Potosí, el cual será encabezado por el Lic. Mauricio Mahbub Tamez, quien recibe la estafeta del presidente saliente, el Lic. Fernando Díaz de León Hernández.

El evento congregó a más de 300 empresarios y a destacadas autoridades de los tres poderes del estado, entre quienes destacaron:

Mtro. Enrique Galindo Ceballos , presidente municipal de San Luis Potosí.

Mtro. Mario García Valdez , secretario de Desarrollo Económico estatal.

Dip. María Sarah Rocha Medina , presidenta del Congreso del Estado.

Magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez , presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

Lic. Salomón Rosas Ramírez, director de Competitividad y Competencia.