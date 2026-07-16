Clausuran dos minas ilegales de oro en Sonora

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal dos predios en el municipio de Cucurpe, Sonora

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró dos sitios donde se realizaban actividades de extracción de oro sin los permisos ambientales correspondientes en el municipio de Cucurpe, Sonora.

Las acciones se llevaron a cabo luego de recibir denuncias ciudadanas que alertaban sobre posibles operaciones mineras irregulares en la zona.

Tras las inspecciones realizadas por personal de la dependencia, se confirmó que ambos predios operaban sin autorización en materia de impacto ambiental.

Detectan irregularidades en empresa minera

La primera inspección se realizó en la empresa denominada “RM Esperanza de México”, donde los inspectores constataron labores de extracción de oro sin la autorización requerida por la legislación ambiental.

De acuerdo con la Profepa, este permiso es indispensable para identificar, prevenir y mitigar posibles afectaciones al suelo, cuerpos de agua, ecosistemas y biodiversidad derivadas de la actividad minera.

Ante las irregularidades detectadas, la dependencia federal determinó imponer la clausura temporal total de las actividades como medida preventiva para evitar daños ambientales mayores.

La segunda intervención ocurrió en el rancho “Las Golondrinas”, donde inicialmente se atendió una denuncia relacionada con afectaciones al medio ambiente.

Durante la inspección, los funcionarios identificaron que en el lugar también se desarrollaban trabajos de extracción de oro sin que los responsables pudieran acreditar la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental.

En redes sociales, este sitio fue señalado por ciudadanos como parte de una operación conocida popularmente como el “huachicol de oro”, debido a la presunta explotación ilegal del mineral.

Tras confirmar las irregularidades, la Profepa aplicó la clausura temporal total del predio para impedir que continúen las actividades mientras se resuelve la situación jurídica de los responsables.

La dependencia explicó que esta medida busca prevenir nuevos impactos al entorno natural y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Por otra parte, la Procuraduría informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados en ambos casos para determinar las responsabilidades que correspondan y las posibles sanciones derivadas de las actividades detectadas.

Asimismo, reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas relacionadas con la protección de los recursos naturales y el combate a prácticas que representen riesgos para el medio ambiente en distintas regiones del país.