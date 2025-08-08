Cerrar X
Le_caen_a_maderera_en_Pesqueria_y_la_clausuran_ddb2f61c26
Nuevo León

Le caen a maderera en Pesquería y la clausuran

La división ambiental del estado clausuró una recicladora de madera y dos pozos de agua por violar diversas normatividades en el municipio de Pesquería

  • 08
  • Agosto
    2025

La división ambiental del estado clausuró una recicladora de madera y dos pozos de agua por violar diversas normatividades.

Los inspectores llegaron hasta ese sitio ubicado en el municipio de Pesquería donde además hallaron dos pozo de agua que era explotado sin permiso.

Por eso se suspendieron totalmente las actividades de manera temporal, se clausuró el pozo y se aseguró maquinaria.

“Como parte de las labores permanentes que realiza la Nueva División Ambiental con la finalidad de proteger el medio ambiente, se llevó a cabo una visita de inspección a una empresa ubicada en el municipio de Pesquería, dedicada al acopio de pedacería de madera para transformación y venta de aglomerado.

“Derivado del recorrido efectuado, se constataron diversas irregularidades y graves afectaciones ambientales, pues, en el predio se encontraban montículos de madera dispersos sobre suelo natural y a cielo abierto, en un área aproximada de 75,000 metros cuadrados, generando un foco de riesgo y claras afectaciones al suelo”, dijo el Medio Ambiente estatal en un comunicado.

Le caen a maderera en Pesquería y la clausuran

Según el estado, la empresa operaba bajo la clandestinidad pues carecía de permisos como la autorización en materia de Impacto Ambiental (MIA), Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial, Autorización para Acopio de Residuos de Manejo Especial, Autorización para Reciclaje de Residuos de Manejo Especial, y el título de concesión para la extracción de agua subterránea.

“Ante la gravedad de los hallazgos, la autoridad ambiental determinó imponer las medidas de seguridad consistentes en suspensión Temporal Total de Actividades; suspensión Temporal Total de 02 pozos de agua; aseguramiento de Maquinaria utilizada en el sitio, consistente en: 01 máquina trituradora, 01 máquina con cargador frontal y 01 vehículo con remolque de carga.

“La Nueva División Ambiental continuará realizando acciones firmes y coordinadas en toda la entidad, con el objetivo de proteger los recursos naturales, prevenir hechos que atenten contra el medio ambiente y garantizar el cumplimiento de la ley ambiental en todo Nuevo León”, dijo el estado.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Inauguran_ampliacion_de_Puente_Colombia_cruces_aumentan_11_veces_2813bb1ce1
Inauguran ampliación de Puente Colombia; cruces aumentan 11 veces
Whats_App_Image_2025_08_08_at_3_33_47_PM_05c61325d0
Anuncian viaducto e inversión cuantiosa en corredor NL-Laredo, Tx
Whats_App_Image_2025_08_08_at_2_57_32_PM_1d713db6c8
Policías de Guadalupe desarman sistema clandestino de vigilancia
publicidad

Últimas Noticias

New_york_times_square_terabass_e99a2328a2
Tres heridos en un tiroteo en Times Square, Nueva York
gignac_tigres_lesion_ff8425baff
Gignac vuelve a marcar con Tigres tras 275 días
Gx4m_KW_Wc_A_Am_X_Hs_e8a879b622
Tigres golea 7-0 al Puebla... ¡y es superlíder!
publicidad

Más Vistas

Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
nino_matan_edomex_47788c761a
Matan a menor por deuda de sus padres; debían mil pesos
Fortalece_ARDEC_A_C_su_labor_con_entrega_de_aparatos_ortopedicos_3b9d71af00
Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos
publicidad
×